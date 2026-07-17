Китай опроверг слова Трампа о вмешательстве в выборы США

"Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США - это внутреннее дело США. Их исход определяется голосами американского народа", - сказал изданию представитель китайского посольства.

После этого источник еще раз добавил, что Китай "никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США.

CNN отмечает, что Пекин неоднократно опровергал ранее выдвинутые против него обвинения во вмешательстве в выборы и политическом вмешательстве со стороны ряда западных стран. В частности, Австралии, Канады и Великобритании, а также США.