Китай спростував слова Трампа про втручання у вибори США

Посольство Китаю у США спростувало заяву президента Дональда Трампа про те, що Пекін нібито втручався у американські президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Китай завжди дотримувався принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Вибори в США - це внутрішня справа США. Їх результат визначається голосами американського народу", - сказав представник китайського посольства.

Після цього джерело ще раз додало, що Китай "ніколи не втручався і ніколи не втручатиметься у президентські вибори в США".

CNN зазначає, що Пекін неодноразово спростовував раніше висунуті проти нього звинувачення у втручанні у вибори та політичному втручанні з боку низки західних країн. Зокрема, Австралії, Канади та Великобританії, а також США.