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Китай опроверг слова Трампа о вмешательстве в выборы США

06:59 17.07.2026 Пт
2 мин
Что сказали в Пекине о заявлении Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Китай опроверг слова Трампа о вмешательстве в выборы США Фото: в Кита подчеркнули, что никогда н вмешивались в выборы (Getty Images)
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Посольство Китая в США опровергло заявление президента Дональда Трампа о том, что Пекин якобы вмешивался в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США - это внутреннее дело США. Их исход определяется голосами американского народа", - сказал изданию представитель китайского посольства.

После этого источник еще раз добавил, что Китай "никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США.

CNN отмечает, что Пекин неоднократно опровергал ранее выдвинутые против него обвинения во вмешательстве в выборы и политическом вмешательстве со стороны ряда западных стран. В частности, Австралии, Канады и Великобритании, а также США.

Что предшествовало

Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, где заявил, что в период первой его каденции, некоторые представители разведслужбы США на брифингах для него умышленно исключали информацию о вмешательстве Китая в выборы 2020 года.

В связи с этим Трамп объявил о рассекречивании информации, которая якобы доказывает, что влияние Пекина было, а избирательная система США является уязвимой.

Он обвинил Пекин в том, что тот якобы похитил миллионы данных об изберателях США, проплачивал статьи для некоторых материалов с негативными статьями и президенте (то есть самом Трампе), и хотел проигрыш Трампа.

При этом официально разведслужбы США уже давно пришли к выводу, вмешательства Китая в выборы не было.

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