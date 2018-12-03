Китай погодився знизити мита на автомобілі з США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

На сьогодні тариф на імпорт американських авто до Китаю становить 40%

Китай в ході торговельних переговорів погодився знизити мита на автомобілі, які імпортують із США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента США Дональда Трампа в Twitter.

За словами Трампа, Китай погодився знизити імпортні мита на американські автомобілі. Він також зазначив, що на сьогодні тариф становить 40%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Китай домовилися не вводити нові мита з 1 січня. Зокрема, на полях саміту G20 в Аргентині лідери обох країн погодилися не вводити додаткові тарифи.

Відзначимо, в результаті уповільнення зростання економіки Китаю на тлі торгової війни з США Пекін вирішив активізувати сприяння зайнятості населення. В останні місяці влада зробила кроки для стимулювання банківського кредитування, скорочення податків і збільшення витрат на інфраструктуру. У переліку нових заходів зазначено пріоритетну увагу підтримці малих та приватних фірм для створення більшої кількості робочих місць, а також кредитні гарантії для стартапів.