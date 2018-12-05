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Китай согласился начать "немедленную закупку" товаров из США

Новости » Экономика    05.12.2018 - 15:45
Китай согласился начать "немедленную закупку" товаров из США
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Китайские чиновники начали подготовку к возобновлению импорта соевых бобов и сжиженного природного газа из Штатов

Китай согласился начать "немедленную закупку" товаров из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Издание отмечает, что чиновники КНР, в частности, начали подготовку к возобновлению импорта соевых бобов и сжиженного природного газа из США.

Китай согласился начать &quot;немедленную закупку&quot; товаров из США

"Это является первым признаком, подтверждающим заявления президента Дональда Трампа и Белого дома, по поводу согласия Китая начать "немедленно" покупать продукты у США", - сказано в сообщении.

Подчеркнем, что это сообщение Bloomberg процитировал у себя в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Напомним, вчера Трамп заявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между США и КНР.

Как писало РБК-Украина ранее, американский лидер заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая. По словам Трампа, у него очень "сильные" отношения с китайским лидером.

Подчеркнем, Белый дом принял решение о том, чтобы отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары. Стоит подчеркнуть, что с 1 января США должны были в 2,5 раза увеличить пошлины на китайские товары. Но Трамп и Си Цзиньпин договорились отложить эту меру на 90 дней и попытаться выработать новое соглашение.

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