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Китай погодився почати "негайну закупівлю" товарів зі США

Новини » Економіка    05.12.2018 - 15:45
Китай погодився почати "негайну закупівлю" товарів зі США
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Китайські чиновники почали підготовку до відновлення імпорту соєвих бобів і скрапленого природного газу зі Штатів

Китай погодився почати "негайну закупівлю" товарів зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Видання зазначає, що чиновники КНР, зокрема, почали підготовку до відновлення імпорту соєвих бобів і скрапленого природного газу з США.

Китай погодився почати &quot;негайну закупівлю&quot; товарів зі США

"Це є першою ознакою, що підтверджує заяви президента Дональда Трампа і Білого дому, з приводу згоди Китаю почати "негайно" купувати продукти у США", - сказано в повідомленні.

Підкреслимо, що це повідомлення Bloomberg процитував у себе в Twitter американський президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив про старт переговорного процесу з торговельних питань між США і КНР.

Як писало РБК-Україна раніше, американський лідер заявив про великий крок вперед у відносинах США і Китаю. За словами Трампа, у нього дуже "сильні" відносини з китайським лідером.

Підкреслимо, Білий дім прийняв рішення про те, щоб відкласти підняття штрафних мит на китайські товари. Варто підкреслити, що з 1 січня США повинні були в 2,5 рази збільшити мита на китайські товари. Але Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти цей захід на 90 днів і спробувати виробити нову угоду.

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