Китай снял ограничения на экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19

Так, ранее ряд ключевых продуктов для лечения коронавируса должны были получить экспортное одобрение внутренних органов.

Новое постановление распространяется на такие продукты, как тесты на коронавирус, медицинские маски, защитные костюмы, инфракрасные термометры и вентиляторы.

"Продукты с одобрения или регистрации за рубежом после соответствующей проверки торговой группой, уполномоченной министерством торговли, будут разрешены к экспорту", - заявил представитель Министерства торговли Китая Ли Синьцзян.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт Китая снизился на 17,2% в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также РБК-Украина писало, что Китай опасается вспышки коронавируса из-за России, где число случаев коронавируса неуклонно растет.

Отметим, число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.