Китай зняв обмеження на експорт деяких товарів для боротьби з COVID-19

Так, раніше ряд ключових продуктів для лікування коронавірусу повинні були отримати експортне схвалення внутрішніх органів.

Нова постанова поширюється на такі продукти, як тести на коронавірус, медичні маски, захисні костюми, інфрачервоні термометри та вентилятори.

"Продукти зі схвалення або реєстрації за кордоном після відповідної перевірки торговою групою, уповноваженою міністерством торгівлі, будуть дозволені до експорту", - заявив представник Міністерства торгівлі Китаю Чи Сіньцзян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експорт Китаю знизився на 17,2% в січні та лютому на тлі поширення коронавірусної інфекції.

Також РБК-Україна писало, що Китай побоюється спалаху коронавірусу через Росію, де число випадків коронавірусу неухильно зростає.

Зазначимо, число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На даний момент від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.