Китай про скасування мит США на електроніку: крок до виправлення помилок, але треба більше

Скасування мит на електроніку

Нагадаємо, у п'ятницю адміністрація президента США Дональда Трампа виключила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку з імпортних мит.

Вказівки були вже після того, як Трамп запровадив у квітні 145% тариф на продукцію з Китаю. Це своєю чергою могло вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, які більшість своєї продукції роблять у Китаї.

Також зазначимо, що Трамп призупинив на 90 днів мита проти більшості торгових партнерів США, які мали набути чинності 9 квітня. За останніми даними відомо, що вже 130 країн звернулися до Вашингтона з проханням про переговори щодо тарифів.

Крім цього, розпочав "м'який діалог" із Китаєм, який ведуть посередники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.