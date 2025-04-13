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Китай про скасування мит США на електроніку: крок до виправлення помилок, але треба більше

Фото: у Китаї закликали США повернутися на правильний шлях вирішення незгод (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уряд Китаю назвав рішення США звільнити частину електроніки від мит невеликим кроком до виправлення помилок. Водночас Пекін закликав Вашингтон піти далі й повністю скасувати тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це невеликий крок США до виправлення своїх неправомірних дій односторонніх "взаємних тарифів"", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

Також у відомстві закликали США скасувати всі мита, повернувшись "на правильний шлях вирішення незгод".

"(Закликаємо - ред.) робити великий крок до повного скасування неправомірних дій і повернутися на правильний шлях вирішення розбіжностей за допомогою рівноправного діалогу, заснованого на взаємній повазі", - додали в Мінторголі.

Скасування мит на електроніку

Нагадаємо, у п'ятницю адміністрація президента США Дональда Трампа виключила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку з імпортних мит.

Вказівки були вже після того, як Трамп запровадив у квітні 145% тариф на продукцію з Китаю. Це своєю чергою могло вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, які більшість своєї продукції роблять у Китаї.

Також зазначимо, що Трамп призупинив на 90 днів мита проти більшості торгових партнерів США, які мали набути чинності 9 квітня. За останніми даними відомо, що вже 130 країн звернулися до Вашингтона з проханням про переговори щодо тарифів.

Крім цього, розпочав "м'який діалог" із Китаєм, який ведуть посередники.

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