Китай об отмене пошлин США на электронику: шаг к исправлению ошибок, но нужно больше

Отмена пошлин на электронику

Напомним, в пятницу администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другую электронику из импортных пошлин.

Указания были уже после того, как Трамп ввел в апреле 145% тариф на продукцию из Китая. Это в свою очередь могло повлиять на такие технологические компании, как Apple, которые большинство своей продукции делают в Китае.

Также отметим, что Трамп приостановил на 90 дней пошлины против большинства торговых партнеров США, которые должны были вступить в силу 9 апреля. По последним данным известно, что уже 130 стран обратились к Вашингтону с просьбой о переговорах насчет тарифов.

Помимо этого, начал "мягкий диалог" с Китаем, который ведут посредники.

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