Китай скасовує мита на сою та зерно з США після домовленості щодо фентанілу

Китай оголосив про скасування тарифів на низку американських сільськогосподарських товарів після того, як Сполучені Штати вдвічі знизили мита, пов’язані з фентанілом, на китайський експорт.

Як повідомило Міністерство фінансів КНР, з 10 листопада буде знято всі тарифи, запроваджені 4 березня, на американську сою, кукурудзу, пшеницю, сорго та курятину. Варто зазначити, що про це раніше інформував і Бiлий дiм.

Рішення Пекіна стало відповіддю на підписані президентом США Дональдом Трампом виконавчі укази, які знизили пов’язані з фентанілом мита з 34% до 10%.

Обидва кроки є частиною ширшої торговельної угоди між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка розрахована на один рік і має на меті стабілізувати відносини між країнами після тривалого періоду економічного протистояння.

За даними видання, розрядка у торговельній напрузі вже вплинула на світові ринки - ф’ючерси на сою в Чикаго зросли на 1% під час азійських торгів.

Китай уникав товарів з США

Китай, який раніше уникав американської сої через митні суперечки, останнім часом відновив закупівлі. Минулого року Пекін придбав сої зі США на понад 12 мільярдів доларів.

Втім, за даними трейдерів, навіть після скасування частини тарифів американська соя може залишатися під 13% імпортним митом у Китаї.

За заявою китайського Мінфіну, скасування тарифів відповідає "фундаментальним інтересам обох країн та очікуванням міжнародної спільноти" й покликане підняти двосторонні торговельні відносини на новий рівень.