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Китай шукає можливості постачати в Росію артилерію та боєприпаси, - NBC

Фото: Китай шукає можливості постачати в Росію артилерію та боєприпаси (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дані розвідки Сполучених Штатів свідчать про те, що влада Китаю шукає шляхи постачання озброєнні державі-окупанту Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву американських чиновників NBC.

Як розповіли американські чиновники, Китай планує постачати до РФ артилерію та боєприпаси. Однак вони не зазначили, які саме докази мають стосовно цієї інформації.

"Офіційні особи не сказали, які конкретні докази вони мали для підтвердження розвідки, яку також підтвердив NBC News колишній чиновник США та західний чиновник, проінформований про це", - сказано в повідомленні.

При цьому у міністерстві закордонних справ Китаю не дали відповіді на запит видання щодо питання постачання озброєння до РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

Нагадаємо, CNN пише, що Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.

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