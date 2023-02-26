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Китай ищет возможности поставлять в Россию артиллерию и боеприпасы, - NBC

Фото: Китай ищет возможности поставлять в Россию артиллерию и боеприпасы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Данные разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что власти Китая ищут пути поставки вооружении государству-оккупанту России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление американских чиновников NBC.

Как рассказали американские чиновники, Китай планирует поставлять в РФ артиллерию и боеприпасы. Однако они не указали, какие именно доказательства имеют относительно этой информации.

"Официальные лица не сказали, какие конкретные доказательства у них были для подтверждения разведки, которую также подтвердил NBC News бывший чиновник США и западный чиновник, проинформированный об этом", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве иностранных дел Китая не дали ответа на запрос издания по поставке вооружения в РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

Напомним, CNN пишет, что Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию.

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