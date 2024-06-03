Китай щодо заяви Зеленського про спробу зриву саміту миру: ніколи не роздмухували вогонь

За її словами, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Мао підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. При цьому вона додала, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - сказала Мао.

Заява пролунала після звинувачень президента України Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний мирний саміт.