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Китай по поводу заявления Зеленского о попытке срыва саммита мира: никогда не раздували огонь

Фото: представитель МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны. 

Мао подчеркнула, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. При этом она добавила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - сказала Мао.

Заявление прозвучало после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный им глобальный мирный саммит.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия продолжает попытки сорвать предстоящий саммит мира в Швейцарии и пытается шантажировать с этой целью другие страны. При этом, по его словам, некоторые страны стали даже помогать Кремлю в этих намерениях.

Саммит мира

15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке состоится саммит мира, организованный Украиной и Швейцарией. Мероприятие является платформой для лидеров десятков стран по всему миру, объединенных поиском путей достижения устойчивого мира в Украине и за ее пределами.

Россия не получала приглашение на этот саммит. Украинские власти ясно дали понять, что присутствие России на данном этапе может помешать конструктивному диалогу и поиску решения.

По данным СМИ, Саудовская Аравия может отказаться от участия в саммите мира. Как и Пакистан.

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