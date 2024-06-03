Китай по поводу заявления Зеленского о попытке срыва саммита мира: никогда не раздували огонь

По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Мао подчеркнула, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. При этом она добавила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - сказала Мао.

Заявление прозвучало после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный им глобальный мирный саммит.