Китай ще не ухвалив рішення про вторгнення на Тайвань, - голова Пентагону
Китай ще не ухвалив остаточного рішення про вторгнення на Тайвань. У США не вбачають безпосередньої загрози збройного конфлікту, але спостерігаються кроки Пекіна щодо створення нових реалій.
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я не бачу безпосередньої (загрози – ред.) вторгнення. Китай ще не прийняв остаточного рішення, але ми бачимо те, що він рухається в напрямку встановлення нової нормальності", - заявив глава Пентагону.
Остін також додав, що США продовжать накопичувати необхідний потенціал у відповідних районах для допомоги союзникам у підтримці вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
Нагадаємо, за даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Тайвань розглядає досвід України щодо донесення своєї позиції до зовнішнього світу під час війни, використовуючи різні інструменти.
Також ми писали, що Конгрес США працює над законопроектами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню та позбутися бюрократичних перешкод.
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