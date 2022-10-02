Китай ще не ухвалив рішення про вторгнення на Тайвань, - голова Пентагону

Китай ще не ухвалив остаточного рішення про вторгнення на Тайвань. У США не вбачають безпосередньої загрози збройного конфлікту, але спостерігаються кроки Пекіна щодо створення нових реалій.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не бачу безпосередньої (загрози – ред.) вторгнення. Китай ще не прийняв остаточного рішення, але ми бачимо те, що він рухається в напрямку встановлення нової нормальності", - заявив глава Пентагону. Остін також додав, що США продовжать накопичувати необхідний потенціал у відповідних районах для допомоги союзникам у підтримці вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.