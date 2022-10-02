ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай ще не ухвалив рішення про вторгнення на Тайвань, - голова Пентагону

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 02 жовтня 2022 18:30
Китай ще не ухвалив рішення про вторгнення на Тайвань, - голова Пентагону Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай ще не ухвалив остаточного рішення про вторгнення на Тайвань. У США не вбачають безпосередньої загрози збройного конфлікту, але спостерігаються кроки Пекіна щодо створення нових реалій.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не бачу безпосередньої (загрози – ред.) вторгнення. Китай ще не прийняв остаточного рішення, але ми бачимо те, що він рухається в напрямку встановлення нової нормальності", - заявив глава Пентагону.

Остін також додав, що США продовжать накопичувати необхідний потенціал у відповідних районах для допомоги союзникам у підтримці вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, за даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Тайвань розглядає досвід України щодо донесення своєї позиції до зовнішнього світу під час війни, використовуючи різні інструменти.

Також ми писали, що Конгрес США працює над законопроектами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню та позбутися бюрократичних перешкод.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України