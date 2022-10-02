Китай еще не принял решение о вторжении на Тайвань, - глава Пентагона

Китай еще не принял окончательного решения о вторжении на Тайвань. В США не видят непосредственной угрозы вооруженного конфликта, но наблюдаются шаги Пекина по созданию новых реалий.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я не вижу непосредственной (угрозы – ред.) вторжения. Китай еще не принял окончательного решения, но мы видим то, что он движется в направлении установления, как мы назовем, новой нормальности", - заявил глава Пентагона.

Остин также добавил, что США продолжат накапливать необходимый потенциал в соответствующих районах для помощи союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.