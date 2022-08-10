UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай считает неизбежным "воссоединение" с Тайванем. Готов применить силу

Фото: китайские военные (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Китая заявили о неминуемом "воссоединении" страны с Тайванем. Готовы применить силу, если не удастся достичь цели мирным путем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Китай обнародовал "белую книгу" - информационный бюллетень, в котором власть излагает свою позицию по важным вопросам.

В "белой книге" содержится тезис о "воссоединении" Китая и Тайваня, что "является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей" и якобы основывается на принципах создателей современной КНР - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Власти Китая добавляют, что Пекин готов к мирному "воссоединению", однако не исключают силовой сценарий захвата острова, если "не будет другого выбора".

Также отмечается, что в случае вхождения в состав Китая Тайвань будет иметь длительное время с высокой степенью автономии для внедрения социальной системы, которая будет отличаться от материковой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай недавно проводил военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин игнорирует звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань