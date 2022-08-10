Китай считает неизбежным "воссоединение" с Тайванем. Готов применить силу

Китай обнародовал "белую книгу" - информационный бюллетень, в котором власть излагает свою позицию по важным вопросам.

В "белой книге" содержится тезис о "воссоединении" Китая и Тайваня, что "является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей" и якобы основывается на принципах создателей современной КНР - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Власти Китая добавляют, что Пекин готов к мирному "воссоединению", однако не исключают силовой сценарий захвата острова, если "не будет другого выбора".

Также отмечается, что в случае вхождения в состав Китая Тайвань будет иметь длительное время с высокой степенью автономии для внедрения социальной системы, которая будет отличаться от материковой.