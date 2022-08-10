Китай вважає неминучим "возз'єднання" з Тайванем. Готовий застосувати силу

Китай оприлюднив "білу книгу" - інформаційний бюлетень, у якому влада викладає свою позицію щодо важливих питань.

В "білій книзі" міститься теза про "возз'єднання" Китаю та Тайваню, що "є загальним прагненням усіх китайських синів та дочок" та нібито ґрунтується на принципах творців сучасної КНР - Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.

Влада Китаю додає, що Пекін готовий до мирного "возз'єднання", однак не виключає силовий сценарій захоплення острова, якщо "не буде іншого вибору".

Також зазначається, що у разі входження до складу Китаю Тайвань матиме тривалий час із високим ступенем автономії для запровадження соціальної системи, яка відрізнятиметься від материкової.