Китай вважає неминучим "возз'єднання" з Тайванем. Готовий застосувати силу

Влада Китаю заявила про неминуче "возз'єднання" країни з Тайванем. Готова застосувати силу, якщо не вдасться досягти мети мирним шляхом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Синьхуа".
Китай оприлюднив "білу книгу" - інформаційний бюлетень, у якому влада викладає свою позицію щодо важливих питань.
В "білій книзі" міститься теза про "возз'єднання" Китаю та Тайваню, що "є загальним прагненням усіх китайських синів та дочок" та нібито ґрунтується на принципах творців сучасної КНР - Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.
Влада Китаю додає, що Пекін готовий до мирного "возз'єднання", однак не виключає силовий сценарій захоплення острова, якщо "не буде іншого вибору".
Також зазначається, що у разі входження до складу Китаю Тайвань матиме тривалий час із високим ступенем автономії для запровадження соціальної системи, яка відрізнятиметься від материкової.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай нещодавно проводив військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін ігнорує дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.
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