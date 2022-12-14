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Китай розширює торгове та енергетичне партнерство з Росією

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Китай, Середа 14 грудня 2022 23:05
Китай розширює торгове та енергетичне партнерство з Росією Фото: генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Китайський лідер Сі Цзіньпін прагне зміцнити відносини між Росією і Китаєм і розширити торгове та енергетичне партнерство, незважаючи на те, що останні місяці Пекін дистанціювався від Москви через поразки РФ у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами політичних радників Пекіна, пише WSJ, генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити міцніші економічні зв’язки з Росією, спираючись на ті здобутки у цьогорічних торговельних відносинах, які стали для Москви порятунком перед тиском Заходу.

"Сі зміцнював відносини Китаю з Росією, в основному незалежно від російського вторгнення. І вони цілком можуть ставати дедалі тіснішими", - зауважив Юнь Сунь, директор китайської програми вашингтонського аналітичного Центру Стімсона.

Як пише видання, план включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, передбачає збільшення кількості спільних енергетичних партнерств в Арктиці та зростання китайських інвестицій у російську інфраструктуру, зокрема залізниці та порти.

Крім того, Росія і Китай проводять більше фінансових операцій в рублях і юанях, що допомагає захистити їх від майбутніх санкцій і ввести китайську валюту в ширший обіг.

"Китай і Росія є всебічними стратегічними партнерами один одного. Розвиток двосторонніх відносин ґрунтується на принципах союзництва, неконфронтації та ненацілювання на треті сторони", - йдеться у заяві МЗС Китаю, яку наводить WSJ.

Видання називає таке зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм останнім поворотом у двосторонніх відносинах, які посилилися безпосередньо перед російським вторгненням, коли в спільній декларації стверджувалося, що для партнерства "немає меж". Проте згодом розвиток цих відносин було поставлено на паузу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За словами китайських аналітиків, в останні місяці Сі Цзіньпін публічно намагався послабити відносини з Росією, щоб уникнути колективної негативної реакції Заходу. Зокрема, китайський лідер сказав іншим світовим лідерам, що він виступає проти використання ядерної зброї в Україні - після того, як Кремль погрожував це зробити. Крім того, Китай все ще потребує західних технологій і тісних зв’язків з іншими іноземними державами, щоб конкурувати зі США.

Проте Китай прямо не засудив російське вторгнення і так само продовжує уникати поставок зброї чи іншої відкритої підтримки воєнних зусиль Росії. Водночас російська сторона вже анонсувала можливий приїзд лідера Китаю до Москви навесні 2023 року.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив: його країна не передає озброєння Російській Федерації. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.

Нагадаємо, нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Про те, на чиєму боці Китай у війні Росії проти України - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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