Китай посилює війну в "сірій зоні", щоб виснажити Тайвань

Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами. Таким чином Пекін намагається виснажити противника напередодні потенційної відкритої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на доповідь Міноборони Тайваню, в якій наголошується, що Пекін використовує так звану "війну в сірій зоні" з використанням нерегулярної тактики, щоб виснажити противника, не вдаючись до відкритого бою.

Зокрема, в документі повідомляється, що Китай почав застосовувати тактику "багатофронтової насиченої сірої зони" для переслідування Тайваню, включно з посиленим патрулюванням кораблів і літаків.

"Китай спробував збільшити навантаження на наші військово-морські та військово-повітряні сили і приховати існування серединної лінії в протоці", - наголошується у доповіді, маючи на увазі неофіційний кордон між двома сторонами, який китайські війська почали регулярно перетинати в останні роки. Також Китай використовує дослідницькі та військові судна, щоб "замаскувати військову діяльність під цивільну".

З метою протистояння китайським загрозам, Міноборони Тайваню повідомило про роботу над заходами зі "збереження" своїх військ на випадок війни, підвищуючи стійкість своєї інфраструктури і проводячи навчання, щоб забезпечити виживання тайванських військ у затяжному конфлікті. Також оборонне відомство запасається зброєю і паливом, щоб витримати тривалу війну з Китаєм.

У відомстві також роблять висновки з війни в Україні та війни між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

У випадку конфлікту Китай спробує швидко захопити Тайвань і запобігти зовнішньому втручанню, додали у міністерстві. Щоб ускладнити ситуацію, Тайбей працює над диверсифікацією своїх командних систем і впровадженням мобільнішої та далекобійнішої зброї, а також штучного інтелекту, водночас зміцнюючи "зв'язки" з демократичними союзниками, включно зі США.

Напруженість між Китаєм і Тайванем

Між Китаєм і Тайванем уже кілька років триває політична і дипломатична напруга, яка загрожує початком гарячої війни. Пекін вважає острів своєю геополітичною зоною інтересів і постійно озвучує наміри анексувати його, в той час як Тайвань акцентує увагу на незалежності та посилює співпрацю зі США і країнами Заходу.

22 січня Міноборони Тайваню виявило шість китайських повітряних куль, що летіли над Тайванською протокою. Одна з них перетнула острів.

З 1 лютого Китайська адміністрація цивільної авіації скасувала "компенсаційний захід" для польотів у південному напрямку за маршрутом M503, який розташований на захід від серединної лінії Тайванської протоки.

У лютому Пекін відновив регулярне патрулювання берегової охорони навколо контрольованих Тайванем островів Кінмен, які примикають до китайського узбережжя. Рішення було ухвалено після загибелі двох китайських рибалок під час їхньої спроби сховатися від берегової охорони Тайваню.

Цього тижня Китай повідомив про плани збільшити цього року витрати на оборону на 7,2%. Це збільшить військовий бюджет більш ніж удвічі за 11 років правління президента Сі Цзіньпіна, який посилює свою позицію щодо Тайваню.

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