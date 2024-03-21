Китай побудував кілька великих військових баз на островах навколо Тайваню
Китай побудував кілька великих військових баз на трьох островах навколо Тайваню у Південно-Китайському морі.
Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Китай вже створив дуже величезні військові бази в Південно-Китайському морі на трьох островах, що оточують Тайпін - рифі Субі, рифі Файєрі-Крос і рифі Місчіф - і всі вони розташовані досить близько до нашого Тайпіну", - сказав глава МЗС.
За його словами, влада Тайваню має подумати про те, як використовувати мирні засоби для вирішення проблеми безпеки в Південно-Китайському морі і не дозволяти іншим думати, що Тайвань створює труднощі.
За даними джерел, останніми роками Китай провів велику меліорацію земель на своїх островах у Південно-Китайському морі, побудувавши великі військово-повітряні сили та інші військові об'єкти, що викликало серйозне занепокоєння у Вашингтоні та у всьому регіоні.
У МЗС Китаю раніше заявили, що Пекін має повне право будувати та захищати те, що він вважає своєю територією.
Що передувало
Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними судами. Таким чином, Пекін намагається виснажити супротивника напередодні потенційної відкритої війни.
На тлі активізації сил Китаю Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Чен підтвердив, що спецназ армії США дислокується на віддалених островах Тайваню. Він сказав, що їхня присутність була частиною обміну і мала бути "можливістю навчання" для збройних сил Тайваню.
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