Китай розробив свій "Мангеттенський проєкт" для конкурування в чіпах для ШІ, - Reuters

Прототип машини для екстремальної ультрафіолетової літографії (extreme ultraviolet lithography, EUV) призначений для виробництва чіпів для ШІ, смартфонів та озброєння. Її зібрали на початку цього року у Шеньчжені в режимі повної секретності і наразі проводять випробування.

Над створенням машини працювала команда колишніх інженерів нідерландської компанії ASML. Прототип може генерувати екстремальне ультрафіолетове випромінювання, проте повноцінні робочі чіпи ще не здатен створювати.

EUV-машини - ключові для технологічного домінування, оскільки можуть створювати схеми тонші за людську волосину. Донедавна саме Захід, зокрема, ASML, повністю контролював цю технологію.

У квітні Крістоф Фуке, гендиректор ASML, повідомив, що Китаю знадобиться "багато-багато років" для створення цієї технології, проте розробка прототипу наблизила країну до напівпровідникової незалежності.

Головний пріоритет Сі Цзіньпіна

Проєкт став кульмінацією шестирічної держпрограми самозабезпечення напівпровідниками, що є одним з головних пріоритетів китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Мета полягає в тому, щоб Китай зрештою міг виробляти передові чіпи на машинах, повністю вироблених у Китаї. Китай хоче, щоб США були на 100% виключені з його ланцюгів постачань", - повідомило агентству одне з джерел.

Reuters зазначає, що до всього процесу - від розробки чіпів до їх інтеграції у кінцеві продукти залучена Huawei. При цьому більшості співробітників компанії невідомий реальний масштаб програми.

Аналог "Мангеттенського проєкту"

Учасники називають програму китайським аналогом "Мангеттенського проєкту". Це надсекретна програма США часів Другої світової війни зі створення першої атомної бомби, реалізована у 1942–1945 роках.

Проєкт об’єднав провідних науковців, промисловість і державні ресурси та став прикладом масштабної мобілізації для досягнення технологічного прориву.