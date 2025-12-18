Китай разработал свой "Манхэттенский проект" для конкурирования в чипах для ИИ, - Reuters

Прототип машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии (extreme ultraviolet lithography, EUV) предназначен для производства чипов для ИИ, смартфонов и вооружения. Ее собрали в начале этого года в Шэньчжэне в режиме полной секретности и сейчас проводят испытания.

Над созданием машины работала команда бывших инженеров нидерландской компании ASML. Прототип может генерировать экстремальное ультрафиолетовое излучение, однако полноценные рабочие чипы еще не способен создавать.

EUV-машины - ключевые для технологического доминирования, поскольку могут создавать схемы тоньше человеческого волоса. До недавнего времени именно Запад, в частности, ASML, полностью контролировал эту технологию.

В апреле Кристоф Фуке, гендиректор ASML, сообщил, что Китаю понадобится "много-много лет" для создания этой технологии, однако разработка прототипа приблизила страну к полупроводниковой независимости.

Главный приоритет Си Цзиньпина

Проект стал кульминацией шестилетней госпрограммы самообеспечения полупроводниками, что является одним из главных приоритетов китайского лидера Си Цзиньпина.

"Цель состоит в том, чтобы Китай в конце концов мог производить передовые чипы на машинах, полностью произведенных в Китае. Китай хочет, чтобы США были на 100% исключены из его цепей поставок", - сообщил агентству один из источников.

Reuters отмечает, что ко всему процессу - от разработки чипов до их интеграции в конечные продукты вовлечена Huawei. При этом большинству сотрудников компании неизвестен реальный масштаб программы.

Аналог "Манхэттенского проекта"

Участники называют программу китайским аналогом "Манхэттенского проекта". Это сверхсекретная программа США времен Второй мировой войны по созданию первой атомной бомбы, реализованная в 1942-1945 годах.

Проект объединил ведущих ученых, промышленность и государственные ресурсы и стал примером масштабной мобилизации для достижения технологического прорыва.