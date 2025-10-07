Китай розпочав "тіньову війну" проти Європи, - Bloomberg

За даними агентства, протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою гібридною війною Росії.

Кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

На думку експертів Bloomberg, втручання Китаю в справи Європи є не таким агресивним, як з боку РФ. Але китайські кораблі все ж були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Окрім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.

Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.

Пекін також вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримуючи бідніші країни південно-східної Європи. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи.