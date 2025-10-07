UA

Китай розпочав "тіньову війну" проти Європи, - Bloomberg

Фото: Китай розпочав "тіньову війну" проти Європи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європа останнім часом стикається з посиленням гібридної війни з боку Росії, до якої поступово приєднується і Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою гібридною війною Росії.

Кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

На думку експертів Bloomberg, втручання Китаю в справи Європи є не таким агресивним, як з боку РФ. Але китайські кораблі все ж були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Окрім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.

Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.

Пекін також вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримуючи бідніші країни південно-східної Європи. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше спікер МЗС Китаю Го Цзякунь звинуватив "інші країни" в розпалюванні війни РФ проти України. На його думку, війна почалася нібито через регіональні протиріччя у сфері безпеки в Європі.

При цьому, коментуючи заклики Європи натиснути на Росію, він заявив, що Китай не є ні стороною, яка "розпалила конфлікт", ні його учасником.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також зазначив, що тільки Китай може змусити Росію піти на припинення вогню з Україною, адже у Пекіна є вплив на Москву.

