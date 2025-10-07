Китай начал "теневую войну" против Европы, - Bloomberg

По данным агентства, в течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с длительной гибридной войной России.

Кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предусматривает будущее напряженности и опасности для континента, который долго считал спокойствие нормой.

По мнению экспертов Bloomberg, вмешательство Китая в дела Европы является не таким агрессивным, как со стороны РФ. Но китайские корабли все же были задействованы в инцидентах с перерезанием кабелей в Балтийском море. Кроме того, китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными.

Западные чиновники также утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

Пекин также вбивает политический клин в трансатлантическое сообщество, поддерживая более бедные страны юго-восточной Европы. Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более уступчивой Европы.