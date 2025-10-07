Китай розпочав "тіньову війну" проти Європи, - Bloomberg
Європа останнім часом стикається з посиленням гібридної війни з боку Росії, до якої поступово приєднується і Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою гібридною війною Росії.
Кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.
На думку експертів Bloomberg, втручання Китаю в справи Європи є не таким агресивним, як з боку РФ. Але китайські кораблі все ж були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Окрім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.
Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.
Пекін також вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримуючи бідніші країни південно-східної Європи. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої Європи.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Нагадаємо, раніше спікер МЗС Китаю Го Цзякунь звинуватив "інші країни" в розпалюванні війни РФ проти України. На його думку, війна почалася нібито через регіональні протиріччя у сфері безпеки в Європі.
При цьому, коментуючи заклики Європи натиснути на Росію, він заявив, що Китай не є ні стороною, яка "розпалила конфлікт", ні його учасником.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також зазначив, що тільки Китай може змусити Росію піти на припинення вогню з Україною, адже у Пекіна є вплив на Москву.