Китай начал "теневую войну" против Европы, - Bloomberg
Европа в последнее время сталкивается с усилением гибридной войны со стороны России, к которой постепенно присоединяется и Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, в течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с длительной гибридной войной России.
Кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предусматривает будущее напряженности и опасности для континента, который долго считал спокойствие нормой.
По мнению экспертов Bloomberg, вмешательство Китая в дела Европы является не таким агрессивным, как со стороны РФ. Но китайские корабли все же были задействованы в инцидентах с перерезанием кабелей в Балтийском море. Кроме того, китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными.
Западные чиновники также утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.
Пекин также вбивает политический клин в трансатлантическое сообщество, поддерживая более бедные страны юго-восточной Европы. Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более уступчивой Европы.
Позиция Китая относительно войны в Украине
Напомним, ранее спикер МИД Китая Го Цзякунь обвинил "другие страны" в разжигании войны РФ против Украины. По его мнению, война началась якобы из-за региональных противоречий в сфере безопасности в Европе.
При этом, комментируя призывы Европы надавить на Россию, он заявил, что Китай не является ни стороной, которая "разожгла конфликт", ни его участником.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отметил, что только Китай может заставить Россию пойти на прекращение огня с Украиной, ведь у Пекина есть влияние на Москву.