Китай розмістить на Кубі секретну базу для шпигування за США, - WSJ

Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Wall Street Journal запевняє, що т
Американська влада допускала, що попри збиття китайській стороні все ж вдалося зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.
Втім, в Пентагоні не змогли підтвердити, чи Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з куль, коли ті пролітали над військовими об'єктами США.
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