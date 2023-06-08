Китай розмістить на Кубі секретну базу для шпигування за США, - WSJ

Wall Street Journal запевняє, що т

Відносини між США та Китаєм

Американська влада допускала, що попри збиття китайській стороні все ж вдалося зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.

Втім, в Пентагоні не змогли підтвердити, чи Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з куль, коли ті пролітали над військовими об'єктами США.

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