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Китай разместит на Кубе секретную базу для шпионажа за США, - WSJ

Фото: Китай может разместить на Кубе секретную базу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американские власти допускали, что несмотря на сбитие китайской стороне все же удалось собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США.

Впрочем, в Пентагоне не смогли подтвердить, удалось ли Китаю собрать данные в режиме реального времени из шаров, когда те пролетали над военными объектами США.

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