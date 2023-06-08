Китай разместит на Кубе секретную базу для шпионажа за США, - WSJ

Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Американские власти допускали, что несмотря на сбитие китайской стороне все же удалось собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США.
Впрочем, в Пентагоне не смогли подтвердить, удалось ли Китаю собрать данные в режиме реального времени из шаров, когда те пролетали над военными объектами США.
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