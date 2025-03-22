Китай розглядає можливість участі в миротворчих силах в Україні, - ЗМІ

Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні. У Брюсселі вважають, що участь Китаю може допомогти Росії переглянути своє ставлення до миротворців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Китай розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні, звернувшись до ЄС з питання, чи підтримують європейські партнери таку ініціативу.
За інформацією джерел Welt, у Брюсселі дипломатичні кола вважають, що включення Китаю до "коаліції охочих" може стати фактором, який допоможе Росії переглянути своє ставлення до миротворчих сил на українській території, однак цей крок залишається "делікатним" і потребує обережного підходу.
Ідея миротворчої місії була піднята на тлі анонсованого саміту, який має відбутися в Парижі наступного четверга. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що мета саміту - уточнити зобов'язання щодо короткострокової підтримки України, а також залучення миротворців у разі досягнення припинення вогню.
Український президент Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, де буде обговорюватися подальша підтримка України на міжнародній арені.
Ідея миротворчої місії, підтримана Великою Британією, залишається предметом запеклих дискусій, адже Росія категорично відкидає такі пропозиції.
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Росія розпочала вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а Пекін називав цю війну "кризисом". Китай неодноразово виступав із ініціативами щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Так, у лютому 2023 року Китай представив свій "мирний план" для України, що включав заклик до відновлення переговорів і критику санкцій. Осінню 2024 року стало відомо, що Китай і Бразилія розробили спільний "мирний план", однак він не включав основні положення, що передбачені Статутом ООН.
Китай висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення України. Речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін наголосив, що допомога буде відповідно до побажань сторін.
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