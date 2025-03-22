Китай розглядає можливість участі в миротворчих силах в Україні, - ЗМІ

Китай розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні, звернувшись до ЄС з питання, чи підтримують європейські партнери таку ініціативу.

За інформацією джерел Welt, у Брюсселі дипломатичні кола вважають, що включення Китаю до "коаліції охочих" може стати фактором, який допоможе Росії переглянути своє ставлення до миротворчих сил на українській території, однак цей крок залишається "делікатним" і потребує обережного підходу.

Ідея миротворчої місії була піднята на тлі анонсованого саміту, який має відбутися в Парижі наступного четверга. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що мета саміту - уточнити зобов'язання щодо короткострокової підтримки України, а також залучення миротворців у разі досягнення припинення вогню.

Український президент Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, де буде обговорюватися подальша підтримка України на міжнародній арені.

Ідея миротворчої місії, підтримана Великою Британією, залишається предметом запеклих дискусій, адже Росія категорично відкидає такі пропозиції.

США планують нові переговори з Росією та Україною щодо припинення вогню, хоча Макрон зазначив, що відмова Москви від перемир’я лише підтверджує відсутність її серйозних намірів щодо миру