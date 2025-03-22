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Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине, - СМИ

Фото: Китай рассматривает участие в миротворческой миссии в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине. В Брюсселе считают, что участие Китая может помочь России пересмотреть свое отношение к миротворцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине, обратившись к ЕС с вопросом, поддерживают ли европейские партнеры такую инициативу.

По информации источников Welt, в Брюсселе дипломатические круги считают, что включение Китая в "коалицию желающих" может стать фактором, который поможет России пересмотреть свое отношение к миротворческим силам на украинской территории, однако этот шаг остается "деликатным" и требует осторожного подхода.

Идея миротворческой миссии была поднята на фоне анонсированного саммита, который должен состояться в Париже в следующий четверг. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что цель саммита - уточнить обязательства по краткосрочной поддержке Украины, а также привлечение миротворцев в случае достижения прекращения огня.

Украинский президент Владимир Зеленский также примет участие в саммите, где будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины на международной арене.

Идея миротворческой миссии, поддержанная Великобританией, остается предметом ожесточенных дискуссий, так как Россия категорически отвергает такие предложения.

США планируют новые переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня, хотя Макрон отметил, что отказ Москвы от перемирия лишь подтверждает отсутствие ее серьезных намерений в отношении мира

Позиция Китая по мирному урегулированию войны в Украине

Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года, а Пекин называл эту войну "кризисом". Китай неоднократно выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Так, в феврале 2023 года Китай представил свой "мирный план" для Украины, включавший призыв к возобновлению переговоров и критику санкций. Осенью 2024 года стало известно, что Китай и Бразилия разработали совместный "мирный план", однако он не включал основные положения, предусмотренные Уставом ООН.

Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин отметил, что помощь будет в соответствии с пожеланиями сторон.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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