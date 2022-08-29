ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай і Росія проведуть спільні навчання, - FT

Новость на русском →
Москва, Понеділок 29 серпня 2022 11:39
Китай і Росія проведуть спільні навчання, - FT Фото: Китай і Росія проведуть спільні навчання (chinamil.com.cn)
Автор: Константин Широкун

На цьому тижні Росія і Китай проведуть військові навчання "Схід". Вони почнуться у вівторок і пройдуть на Далекому Сході Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

До навчань, які проводяться кожні чотири роки, цього року також приєдналися Білорусь та Індія. У Пекіні наполягають на тому, що участь у навчаннях "Схід" не має відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації.

Востаннє Росія і Китай проводили спільні військові навчання в Китаї минулого року, і Вашингтон заявив, що не надає їм ніякого нового значення.

За повідомленням Міністерства оборони Японії, минулого тижня два російських військово-морських конвоя пройшли в зону проведення навчань через протоку Соя, що розділяє Росію і Японію.

Раніше ми писали, що Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

Також минулого року Міноборони РФ провело навчання за участю 38 тисяч резервістів. Однак воювати в Україні погодилося не більше 8000 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Китай
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ
Владислав Красінський, Юлія Акімова Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ