Китай и Россия названы главными угрозами в оборонном бюджете США

Фото: Белый дом (Pixabay.com)

Белый дом представил Конгрессу проект оборонного бюджета на 2021 год

Белый дом направил в Конгресс США проект оборонного бюджета на 2021 год с размером в 740,5 млрд долларов, в котором Китай и Россия названы главными угрозами Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что бюджет включает в себя дополнительные деньги на ядерное оружие и значительный рост расходов на исследования и разработки для подготовки к будущей войне.

При этом 700 миллионов долларов в бюджете выделено на противодействие Российской Федерации, а 24 миллиона долларов на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп предложит сократить внешнюю помощь страны в бюджете на 2021 финансовый год. В частности, он хочет сократить иностранную помощь на 21%.

Напомним, в декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. В него были включены выделение военной помощи Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций в отношении России по нескольким пунктам. В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов.