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Китай і Росія названі головними загрозами в оборонному бюджеті США

Новини » Політика     10.02.2020 - 20:54
Китай і Росія названі головними загрозами в оборонному бюджеті США
Фото: Білий будинок (Pixabay.com)

Білий дім представив Конгресу проект оборонного бюджету на 2021 рік

Білий дім направив до Конгресу США проект оборонного бюджету на 2021 рік з розміром 740,5 млрд доларів, у якому Китай і Росія названі головними загрозами Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що бюджет включає в себе додаткові гроші на ядерну зброю і значне зростання витрат на дослідження і розробки для підготовки до майбутньої війни.

При цьому 700 мільйонів доларів в бюджеті виділено на протидію Російської Федерації, а 24 мільйони доларів на боротьбу з російською пропагандою і дезінформацією.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп запропонує скоротити зовнішню допомогу країни в бюджеті на 2021 фінансовий рік. Зокрема, він хоче скоротити іноземну допомогу на 21%.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. У нього були включені виділення військової допомоги Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій щодо Росії за кількома пунктами. В цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів.

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