Китай різко відповів США і Росії на вимогу щодо ядерного роззброєння

Нагадаємо, 25 серпня Трамп заявив, що одним із головних завдань США є денуклеаризація разом із Китаєм та Росією. За словами американського президента, Москва нібито вже готова до переговорів, а Китай приєднається пізніше.

Путін і новий ДСНО

У 2023 році Росія односторонньо вийшла з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Дія цього документа запланована до лютого 2026 року, і його потенційне оновлення може стати ключовим питанням у майбутніх переговорах.

До зустрічі з Трампом на Алясці Путін зазначав, що новий договір про стратегічні наступальні озброєння може стати однією з головних тем переговорів. Це підкреслює складність майбутніх тристоронніх дискусій та різні підходи до ядерного контролю у США, Росії та Китаю.

