Китай різко відповів США і Росії на вимогу щодо ядерного роззброєння

Китай різко відповів США і Росії на вимогу щодо ядерного роззброєння

Фото: речник МЗС КНР Ґо Цзякунь (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Китай вважає вимоги США та Росії приєднатися до переговорів щодо ядерного роззброєння "нерозумними та нереалістичними".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні президент США Дональд Трамп розповів, що обговорював ядерний контроль із російським диктатором Володимиром Путіним і хотів би бачити Пекін учасником цього процесу.

Чому Китай відмовляється

Ґо Цзякунь підкреслив, що ядерні можливості Китаю і США не можна навіть порівнювати.

"Ядерні потенціали Китаю та Сполучених Штатів знаходяться на зовсім різних рівнях, стратегічне середовище безпеки та ядерна політика двох країн також є абсолютно різними. Тому вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне роззброєння зі США й Росією нерозумно та нереалістично", - зазначив речник МЗС КНР.

За словами Ґо, країна суворо дотримується принципу незастосування ядерної зброї першою та веде виключно оборонну ядерну стратегію. Пекін не планує втягуватися у гонку озброєнь із будь-якою іншою державою.

"Країни з найбільшими ядерними арсеналами мають першими виконувати свої особливі пріоритетні обов’язки щодо ядерного роззброєння", - додав речник МЗС Китаю.

Нагадаємо, 25 серпня Трамп заявив, що одним із головних завдань США є денуклеаризація разом із Китаєм та Росією. За словами американського президента, Москва нібито вже готова до переговорів, а Китай приєднається пізніше.

Путін і новий ДСНО

У 2023 році Росія односторонньо вийшла з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Дія цього документа запланована до лютого 2026 року, і його потенційне оновлення може стати ключовим питанням у майбутніх переговорах.

До зустрічі з Трампом на Алясці Путін зазначав, що новий договір про стратегічні наступальні озброєння може стати однією з головних тем переговорів. Це підкреслює складність майбутніх тристоронніх дискусій та різні підходи до ядерного контролю у США, Росії та Китаю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ хоче оновити ядерну програму через "загрози" для її існування.

