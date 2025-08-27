Китай резко ответил США и России на требование о ядерном разоружении

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал ядерный контроль с российским диктатором Владимиром Путиным и хотел бы видеть Пекин участником этого процесса.

Почему Китай отказывается

Го Цзякунь подчеркнул, что ядерные возможности Китая и США нельзя даже сравнивать.

"Ядерные потенциалы Китая и Соединенных Штатов находятся на совершенно разных уровнях, стратегическая среда безопасности и ядерная политика двух стран также абсолютно разные. Поэтому требовать от Китая начать трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с США и Россией глупо и нереалистично", - отметил представитель МИД КНР.

По словам Го, страна строго придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой и ведет исключительно оборонительную ядерную стратегию. Пекин не планирует втягиваться в гонку вооружений с любым другим государством.

"Страны с крупнейшими ядерными арсеналами должны первыми выполнять свои особые приоритетные обязанности по ядерному разоружению", - добавил представитель МИД Китая.