UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Китай, РФ та Іран проведуть спільні військово-морські навчання

Фото: Китай, РФ та Іран проведуть військові навчання (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Китай, Росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання. Вони пройдуть в акваторії Оманської затоки поблизу іранського порту Чабахар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Китаю.

Як зазначають в Китаї, військово-морські навчання під назвою "Пояс безпеки-2025" націлені на "поглиблення взаємної довіри та прагматичного співробітництва між збройними силами трьох країн".

Іранське інформаційне агентство Tasnim підтверджує інформацію про заплановані навчання в північній частині Індійського океану. За даними видання, вони стартують 11 березня.

Додамо, що Китай, РФ та Іран регулярно проводять спільні військово-морські навчання. Вони проходили в 2019, 2023 і 2024 роках. А у 2022 році навчання відбулися в січні, фактично за місяць до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у лютому Китай проводив навчання в Тасмановому морі поблизу Австралії. Австралійські та новозеландські кораблі й літаки протягом кількох днів вели спостереження за трьома китайськими військовими кораблями.

В Австралії поскаржилися, що китайські навчання змусили авіакомпанії змінити маршрути рейсів з міркувань безпеки, але в Пекіні відкинули скарги.

У грудні минулого року Китай провів найбільші за останні 30 років військові навчання. У них також були залучені військові кораблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайІран