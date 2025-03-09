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Китай, РФ и Иран проведут совместные военно-морские учения

Фото: Китай, РФ и Иран проведут военные учения (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения. Они пройдут в акватории Оманского залива вблизи иранского порта Чабахар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Китая.

Как отмечают в Китае, военно-морские учения под названием "Пояс безопасности-2025" нацелены на "углубление взаимного доверия и прагматического сотрудничества между вооруженными силами трех стран".

Иранское информационное агентство Tasnim подтверждает информацию о запланированных учениях в северной части Индийского океана. По данным издания, они стартуют 11 марта.

Добавим, что Китай, РФ и Иран регулярно проводят совместные военно-морские учения. Они проходили в 2019, 2023 и 2024 годах. А в 2022 году учения состоялись в январе, фактически за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

 

Напомним, в феврале Китай проводил учения в Тасмановом море вблизи Австралии. Австралийские и новозеландские корабли и самолеты в течение нескольких дней вели наблюдение за тремя китайскими военными кораблями.

В Австралии пожаловались, что китайские учения заставили авиакомпании изменить маршруты рейсов из соображений безопасности, но в Пекине отвергли жалобы.

В декабре прошлого года Китай провел крупнейшие за последние 30 лет военные учения. В них также были задействованы военные корабли.

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