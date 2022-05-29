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Китай намагається маніпулювати візитом комісара ООН, - Блінкен

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Вашингтон, Неділя 29 травня 2022 08:09
Китай намагається маніпулювати візитом комісара ООН, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що китайська влада намагається маніпулювати візитом верховного комісара ООН. Пекін не допустив Мішель Бачелет до місць, де порушуються права людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, китайська влада змусила уйгурів, місцеве населення, не розповідати про випадки порушення прав людини в регіоні.

"Сполучені Штати залишаються стурбовані візитом Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет і її команди в Китайську народну республіку (КНР) і спробами КНР обмежити її візит і маніпулювати ним", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що умови, нав'язані владою Пекіна під час візиту, не дозволили провести повну і незалежну оцінку ситуації з правами людини в КНР, в тому числі в Сіньцзяні.

Раніше Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до списку санкцій через порушення прав мусульманської меншини.

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