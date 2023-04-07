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Китай проведе військові навчання поблизу Тайваню

Фото: Китай проведе військові навчання поблизу Тайваню (chinamil.com.cn)
Автор: Валерія Поліщук

Китай проведе військові навчання біля свого узбережжя поблизу Тайваню. Про це стало відомо лише за кілька днів після того, як президентка Тайваню повернулася з робочої поїздки до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Морська адміністрація провінції Фуцзянь повідомила, що навчання з бойовою стрільбою пройдуть у Тайванській протоці біля повіту Пінтан 10 квітня, лише за 130 км від Тайваню.

У заяві не згадуються візити президента Тайваню Цай Інвень до Нью-Йорка і Лос-Анджелеса, що включали зустрічі зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті та іншими американськими чиновниками і законодавцями. Ці візити супроводжували поїздку в Беліз і Гватемалу, які офіційно визнають суверенітет Тайваню.

Видання зазначає, що Китай виступав проти цієї поїздки, а самі навчання вписуються в схему, коли про подібні навчання оголошують на знак осуду.

Минулого року Китай оголосив про аналогічні військові навчання в тому ж районі, коли тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі готувалася відвідати Тайвань.

Нагадаємо, раніше Китай запровадив санкції проти представника Тайваню в США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам сім'ї в'їзд на територію країни.

Раніше повідомлялося, що директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей вважає, що Китай може вивчати російську війну в Україні, щоб спланувати власне вторгнення до Тайваню.

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