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Китай проведет военные учения вблизи Тайваня

Фото: Китай проведет военные учения вблизи Тайваня (chinamil.com.cn)
Автор: Валерия Полищук

Китай проведет военные учения у своего побережья вблизи Тайваня. Об этом стало известно всего через несколько дней после того, как президент Тайваня вернулась из рабочей поездки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Морская администрация провинции Фуцзянь сообщила, что учения с боевой стрельбой пройдут в Тайваньском проливе у уезда Пинтан 10 апреля, всего в 130 км от Тайваня.

В заявлении не упоминаются визиты президента Тайваня Цай Инвэнь в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, которые включали встречи со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти и другими американскими чиновниками и законодателями. Эти визиты сопровождали поездку в Белиз и Гватемалу, которые официально признают суверенитет Тайваня.

Издание отмечает, что Китай выступал против этой поездки, а сами учения вписываются в схему, когда о подобных учениях объявляют в знак осуждения.

В прошлом году Китай объявил об аналогичных военных учениях в том же районе, когда тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси готовилась посетить Тайвань.

Напомним, ранее Китай ввел санкции против представителя Тайваня в США Сяо Би-Хим, запретив ей и членам семьи въезд на территорию страны.

Ранее сообщалось, что директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рэй считает, что Китай может изучать российскую войну в Украине, чтобы спланировать собственное вторжение в Тайвань.

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