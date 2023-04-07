ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США

Новость на русском →
Китай, П'ятниця 07 квітня 2023 08:06
Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США Фото: Санкції Китаю проти представника Тайваню у США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай ввів санкції проти представника Тайваню у США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам її родини в'їзд на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додактових санкцій, зокрема проти Сяо Бі-Хім.

Управління Китаю у справах Тайваню заборонило інвесторам і компаніям, пов’язаним із Сяо, співпрацювати з організаціями та окремими особами на материку.

У серпні 2022 року Китай запровадив санкцій проти міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків острова.

Раніше ми писали, директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей вважає, що Китай може вивчати російську війну в Україні, щоб спланувати власне вторгнення у Тайвань.

Нагадаємо, 6 квітня 2023 року, президент Франції Еммануель Макрон у Пекіні зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зокрема йшлося про війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
NEWS
Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян