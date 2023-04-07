Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США
Китай ввів санкції проти представника Тайваню у США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам її родини в'їзд на територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додактових санкцій, зокрема проти Сяо Бі-Хім.
Управління Китаю у справах Тайваню заборонило інвесторам і компаніям, пов’язаним із Сяо, співпрацювати з організаціями та окремими особами на материку.
У серпні 2022 року Китай запровадив санкцій проти міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків острова.
Раніше ми писали, директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей вважає, що Китай може вивчати російську війну в Україні, щоб спланувати власне вторгнення у Тайвань.
Нагадаємо, 6 квітня 2023 року, президент Франції Еммануель Макрон у Пекіні зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зокрема йшлося про війну в Україні.
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