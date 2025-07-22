"Китай прорахувався": у Трампа суворо застерегли Пекін від подальшої підтримки Росії

Вітакер нагадав, що Білий дім запровадить вторинні тарифи проти усіх країн, які купують російські енергоресурси, якщо Москва протягом кількох тижнів не погодиться на мирну угоду.

Тим часом Китай, додав посол США, вважає, що веде "веде опосередковану війну через Росію". А деякі заяви китайського уряду свідчать, що Китай бажає втягування США та союзників у війну в Україні.

"Ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть зайняти Сполучені Штати та наших союзників цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших наших стратегічних викликах. Я вважаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно дорікнути за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні", - зазначив він.