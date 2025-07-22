"Китай просчитался": у Трампа строго предостерегли Пекин от дальнейшей поддержки России

Уитакер напомнил, что Белый дом введет вторичные тарифы против всех стран, которые покупают российские энергоресурсы, если Москва в течение нескольких недель не согласится на мирное соглашение.

Между тем Китай, добавил посол США, считает, что ведет "ведет опосредованную войну через Россию". А некоторые заявления китайского правительства свидетельствуют, что Китай желает втягивания США и союзников в войну в Украине.

"Мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических вызовах. Я считаю, что Китай просчитался. Я думаю, что их нужно упрекнуть за то, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях сражений в Украине", - отметил он.