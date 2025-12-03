Китай програє гонку з SpaceX: тест багаторазової ракети закінчився аварією

Так, у середу, 3 грудня, китайський стартап LandSpace Technology Corp. зазнав невдачі під час запуску своєї нової частково багаторазової ракети Zhuque-3. Відомо, що після запуску під час фази відновлення сталося "аномальне горіння".

Це був перший досвід китайської приватної компанії з виведення ракети на орбіту та спроби повторного використання першого ступеня.

Запуск відбувався з випробувального космодрому Dongfeng Commercial Aerospace Innovation Test Zone на північному заході Китаю.

Хоча місія і провалилася частково, але вона продемонструвала амбіції Китаю наздогнати технології, які вже десятиліттями успішно використовує американська компанія SpaceX.

Успіхи SpaceX

Компанія SpaceX з 2017 року успішно відновлює та повторно використовує перші ступені своїх ракет Falcon 9. Це означає, що після запуску ракета не просто падає в океан чи на полігон, а її можна підняти, підготувати до нового польоту та використати знову. Такий підхід значно скорочує час між запусками та дозволяє економити гроші, бо не потрібно щоразу будувати нову ракету.

Завдяки цьому SpaceX здобула величезну перевагу на ринку: компанія майже монополізувала важкі вантажні запуски на орбіту та стала ключовим постачальником інтернет-послуг із низької орбіти Землі. Свою мережу Starlink, що налічує понад 9 000 супутників, SpaceX використовує для надання швидкого інтернету у віддалених регіонах світу, а також для комерційних і державних проєктів.

Ця технологія багаторазового використання ракети дає SpaceX змогу запускати більше місій за менші гроші та з високою швидкістю, що робить компанію лідером у глобальній космічній індустрії.

Китай прагне повторити успіх SpaceX

Наразі Китай перебуває на ранніх етапах створення подібних супутникових мереж і поки що покладається на одноразові ракети для виведення апаратів на орбіту.

Разом із Zhuque-3, у країні активно розробляють інші багаторазові ракети, зокрема Tianlong-3 від Beijing Space Pioneer Technology Co. та Hyperbola-3 від Interstellar Glory Aerospace Science and Technology Corp. (iSpace).

За даними державних ЗМІ, ракета Zhuque-3 має висоту 66 метрів і може виводити на орбіту до 18 супутників за один запуск. LandSpace, один із провідних стартапів, що виникли після відкриття китайського ринку приватного космосу, у 2023 році став першою компанією у світі, яка запустила ракету на метановому паливі, що потенційно є більш безпечним та екологічним порівняно з традиційними видами палива.

Незважаючи на аварійну посадку Zhuque-3, цей запуск є важливим кроком для китайських приватних компаній у боротьбі за технологічне лідерство в космічній галузі та наближення до стандартів SpaceX.