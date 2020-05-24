Китай призывает США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии коронавируса и работать с Китаем для борьбы с ней. Такое заявление сделал в воскресенье главный дипломат китайского правительства Ван Йи.

Об этом пишет агентство Reuters.

Китайский дипломат выразил сочувствие Соединенным Штатам в связи с пандемией, из-за которой страна, как ожидается, потеряет уже 100 тысяч человек в ближайшие дни, что является самым большим числом жертв среди всех стран.

"К сожалению, в дополнение к бешеному коронавирусу, в США также распространяется политический вирус. Этот политический вирус использует все возможности для нападок и клеветы на Китай. Я хочу сказать здесь: не теряйте больше драгоценного времени и не игнорируйте жизни", - сказал Ван Йи.

По его словам, Китай и Соединенные Штаты должны учиться друг у друга и делиться своим опытом борьбы с коронавирусом и помогать каждой стране бороться с этой инфекцией.

Напомним, в МИД Китая считают, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны, от которой в конечном итоге "проиграют все".

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США могут расторгнуть все отношения с Китаем.