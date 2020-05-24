Китай закликає США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії коронавірусу та працювати з Китаєм для боротьби з нею. Таку заяву зробив у неділю головний дипломат китайського уряду Ван Йі.

Про це пише агентство Reuters.

Китайський дипломат висловив співчуття Сполученим Штатам у зв'язку з пандемією, через яку країна, як очікується, втратить вже 100 тисяч осіб найближчими днями, що є найбільшим числом жертв серед всіх країн.

"На жаль, на додаток до шаленого коронавірусу, в США також поширюється політичний вірус. Цей політичний вірус використовує всі можливості для нападок і наклепу на Китай. Я хочу сказати тут: не втрачайте більше дорогоцінного часу і не ігноруйте життя", - сказав Ван Йі.

За його словами, Китай і Сполучені Штати повинні вчитися один в одного і ділитися своїм досвідом боротьби з коронавірусом і допомагати кожній країні боротися з цією інфекцією.

Нагадаємо, в МЗС Китаю вважають, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни, від якої в кінцевому підсумку "програють всі".

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що США можуть розірвати всі відносини з Китаєм.