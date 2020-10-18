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Китай принял закон о биозащите для предотвращения инфекционных заболеваний

Автор: Максим Зайченко

Высший законодательный орган Китая принял новый закон о биозащите, направленный на профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями. Закон создаст системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности.

Об этом пишет агентство Reuters.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал за принятие закона в субботу, и он вступит в силу 15 апреля 2021 года.

Закон создаст системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности, включая мониторинг рисков и раннее предупреждение, расследование и оценку рисков, а также обмен информацией.

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"Он также будет иметь положения для предотвращения и реагирования на конкретные риски биобезопасности, включая основные возникающие инфекционные заболевания, эпидемии и внезапные вспышки, а также биотехнологические исследования, разработки", - говорится в сообщении.

В мае власти Китая объявили, что намерены ускорить принятие закона о биозащите к концу года после глобальной вспышки коронавируса, которая впервые была обнаружена в китайском городе Ухань.

Напомним, в сентябре частицы коронавируса в КНР выявили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Также сообщалось, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

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