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В Китае установили время сохранения коронавируса на поверхностях

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 08:50
В Китае установили время сохранения коронавируса на поверхностях
Иллюстративное фото (unsplash.comdrew-hays)

Мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых надежных способов избежать заражения

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели. Об этом сообщает South China Morning Post.

Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на различных поверхностях.

Так, при комнатной температуре на печатной бумаге коронавирус держался до трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день. Кроме того, на стекле и банкнотах вирус сохранялся около четырех дней, а на нержавеющей стали и пластике он был заметен от четырех до семи дней.

Как сообщается, что обычные дезинфекторы, включая отбеливатель, отлично справляются с "убийством" вируса, а мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

Напомним, в Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса. В Национальном центре биотехнологии разрабатывают одну из самых современных в мире вакцин против COVID-19.

Также ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса.

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